İran Cumhurbaşkanı Reisi, rejim karşıtı örgütlerin sınırlarda bulunmasına tolerans göstermeyecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, rejim karşıtı örgütlerin iki ülke arasındaki ortak sınırlarda ya da Irak topraklarında bulunmasına tolerans göstermeyeceklerini, Bağdat yönetimiyle varılan ve söz konusu örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını beklediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, rejim karşıtı örgütlerin iki ülke arasındaki ortak sınırlarda ya da Irak topraklarında bulunmasına tolerans göstermeyeceklerini, Bağdat yönetimiyle varılan ve söz konusu örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını beklediklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Görüşmede, Tahran-Bağdat arasında mart ayında varılan ve 19 Eylül'e kadar Irak'ın kuzeyindeki rejim karşıtı örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören mutabakata işaret eden Reisi, bu örgütlerin iki ülke arasındaki ortak sınırlarda ya da Irak topraklarında bulunmasına tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

Reisi, Irak ile varılan ve söz konusu örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise ülkesinin güvenlik alanı da dahil iki ülke arasındaki anlaşmalara tam bağlı olduğunu belirtti.

Hüseyin, Irak hükümetinin, "hiçbir grubun İran dahil olmak üzere komşu ülkelerin sınırlarını tehdit etmesine veya Irak topraklarına yerleşmesine izin vermeyeceğini" kaydetti.

???????- İki ülke arasındaki anlaşma

İran, imzalanan anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da arasında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran aksi takdirde bu örgütlere karşı askeri saldırıları yeniden başlatacağı uyarısında bulunuyor.??????

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, anlaşma kapsamında söz konusu örgütlerin sınırdan uzakta kurulan kamplara yerleştirildiğini ve İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını duyurmuştu.

Hüseyin dün de İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da düzenlenen ortak basın toplantısında, mutabakat çerçevesinde "anlaşma kapsamında nihai olarak söz konusu grupları silahsızlandırmayı hedeflediklerini" açıklamıştı.

Abdullahiyan da Irak'ın ilerleyen günlerde güvenlik anlaşmasının maddelerini tam olarak uygulayacağını kendilerine ilettiğini söylemişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise Irak'ın kuzeyindeki İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmaya bağlı olduklarını ve İran'ın saldırılarının gerekçesinin bulunmadığını ifade etmişti.