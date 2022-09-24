İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı 'kararlı mücadele' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede can kaybının yaşandığı "Amini" protestolarına ilişkin, "Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede can kaybının yaşandığı "Amini" protestolarına ilişkin, "Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 21 Eylül'de Meşhed kentindeki protestolarda bıçaklanarak yaşamını yitiren Muhammed Resul Dust Muhammedi adlı Besic milis üyesinin ailesini arayarak taziyelerini iletti. Reisi, protesto ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulması arasındaki ayrımın iyi bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunu yaparak ölümlere yol açan bu tür olayların yaşanmasını "isyan ve kötülük" olarak nitelendirdi. Reisi, "Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. - TAHRAN