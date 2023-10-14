İran Cumhurbaşkanı Reisi, bölgesel liderlerle Filistin'deki son durumu ele aldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Filistin'deki son durumu ele aldı. Reisi, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin durumu daha da karmaşık ve vahim hale getirdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Filistin'deki son durumu ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefon görüşmesinde Filistin meselesi başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına değinen Reisi, saldırıyı, "Siyonist rejimin (İsrail) son aylarda artan suçlarının ardından kınından çıkan ve Siyonist-Batı hesaplarını altüst eden bir kılıç" olarak nitelendirdi.

Reisi, Batılı ülkelerin özellikle ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin durumu daha da karmaşık ve vahim hale getirdiğine işaret ederek, "Bugün Siyonist rejim (İsrail) ve müttefikleri, su ve elektriği keserek, ilaç ve gıda girişini engelleyerek Gazze'de kitlesel bir katliam arıyor ve insanları evlerini terk etmeye zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun sonlandırılması için acil eyleme geçilmesi gerektiğini söyleyen Reisi, "Gazze'deki vahim duruma ilişkin değerlendirmenin hızla Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve diğer uluslararası platformların gündemine alınması gerekiyor". dedi.

Umman Sultanı Bin Tarık ise Filistin halkını yerinden etme politikasının bir kez daha yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu cinayetlerin durdurulmasında etkili olabilecek, rol oynayabilecek tüm taraflarla temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temin ile telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde de Filistin'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim, çatışmaların azaltılması ve sivillerin savaşın sonuçlarından uzak tutulmasına yönelik çabaların artırılmasına vurgu yaptı.

Gazze halkına yardım ulaştırılması için güvenli geçişlerin açılması yönünde çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurgulayan Şeyh Temim, şiddet ve gerilimin yayılmasının önlenmesini talep ettiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani ile telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Filistin'deki son durumun değerlendirildiği görüşmede Reisi ile Sudani, Filistinli siviller için güvenli geçişlerin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşırılmasına izin verilmesi konusunu ele aldı.

Görüşmede taraflar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivilleri hedef alan ağır saldırılarına karşı koymak, Gazze'deki kuşatmayı kaldırmak ve güvenli geçişler sağlamak amacıyla uluslararası toplumun attığı adımların önemini vurguladı.

Reisi ve Sudani, siviller için acil insani yardımın Filistinlilere ulaştırılması gerektiğini belirtti.