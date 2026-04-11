Pezeşkiyan: "Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD- İran arasında gerçekleştirilen temaslara ilişkin, "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Her durumda, halka olan hizmetimiz bir an bile durmayacak. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

İslamabad'daki ABD-İran temasları

ABD-İran temaslarında ABD tarafına Başkan Yardımcısı James David Vance liderlik ediyor. Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner eşlik ediyor. Müzakerelere İran tarafından ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ve bazı milletvekillerinin katıldığı biliniyor.

Yerel kaynaklar tarafların Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamış, Beyaz Saray ise Başkan Yardımcısı Vance'in İran tarafıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini teyit etmişti. - TAHRAN

