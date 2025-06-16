İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-İran çatışmalarını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail- İran çatışmalarını ele aldı. Pezeşkiyan, "İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail- İran çatışmalarını ele aldı. Pezeşkiyan, görüşmede ülkesinin İsrail ile olan çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini aktardı. Pezeşkiyan, İsrail'in İran'da sivilleri, bilim adamlarını ve askeri liderleri öldürdüğünü belirterek, "İran bu savaşı başlatmadı, ancak saldırının seviyesiyle orantılı olarak karşılık verecek" dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile nükleer görüşmelere katılmasının sadece Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Erdoğan ise görüşmede Pezeşkiyan'a, "Türkiye'nin çatışmanın yatıştırılmasına yardımcı olmak ve nükleer müzakerelere geri dönülmesini desteklemek için kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu" söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar

İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar
'İsrail'i yakacağız' açıklamasının ardından İran saldırıya başladı

"İsrail'i yakacağız" açıklamasının ardından İran saldırıya başladı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında tur kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.