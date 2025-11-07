İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Tahran İçin Su Krizi Uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran için su uyarısında bulunarak, "Kasım ve aralık aylarında yağmur yağmazsa gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekecek. Eğer bundan sonra da yağış olmazsa suyumuz tükenecek ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın batısındaki Senendeç kentinde yaptığı ziyarette çevresel sorunlar ve su krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Azalan yağışlar ve artan kuraklık nedeniyle ülkenin ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı. Tahran için su uyarısında bulunan Pezeşkiyan, "Kasım ve aralık aylarında yağmur yağmazsa gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekecek. Eğer bundan sonra da yağış olmazsa suyumuz tükenecek ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" dedi.

"Barajlardaki su rezervi yüzde 5'e düştü"

Tahran Eyaleti Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Mohsen Ardakani, başkentteki su sorununun kritik seviyeye ulaştığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Tahran eyaletinde yalnızca 159 milimetre yağış kaydedildi. Bu, son yüzyılın en düşük seviyesidir. Ayrıca bu yılın eylül ve ekim aylarında Tahran'a bir milimetre bile yağmur düşmedi" açıklamasında bulundu. Tahran'a su sağlayan barajların durumuna da değinen Ardakani, "Şu anda Tahran barajlarının doluluk oranı sadece yüzde 11 seviyesinde. Talegan Barajı'nı bu hesaptan çıkarırsak oran yüzde 5'e düşüyor. Barajlardaki toplam su rezervi geçmiş yıllarda 420 milyon metreküpten 252 milyon metreküpe geriledi. Su temini açısından yaşanabilecek tüm olağanüstü şartlar bu yıl Tahran'da gerçekleşti. Kuraklıkla mücadele etmek mümkün değil bu sebeple uyum sağlamayı öğrenmeliyiz. Tüketimi azaltmak, su tasarruf ekipmanları kullanmak ve yeraltı kaynaklarını doğru yönetmek bu krizden çıkmanın tek yolu" ifadelerini kullandı. - TAHRAN