İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Saldırılara Karşı Bölgesel Birlik Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e karşı alınacak önlemlerin etkili olabilmesi için bölgesel birlik ve koordinasyonun şart olduğunu belirterek, "Doha saldırısı birçok hesabı bozdu, yarın sıranın hangi başkente geleceği belli değil. Bu sebeple birlik olmalıyız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Toplantının İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ortak bir tutum belirlemek amacıyla yapıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, bizim egemenliğimize, onurumuza ve geleceğimize savaş ilan etti. Biz de buna karşılık korkmayacağımızı, dağılmayacağımızı ve sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Gazze'nin küllerinden adalet yükselecek. Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana'daki enkazdan yeni bir düzen doğacak. Bu düzen ikiyüzlülüğe değil İslam birliğine, siyonist üstünlüğe değil insani eşitliğe dayanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"

Pezeşkiyan, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısının bir güç gösterisi değil, umutsuzluk ve çaresizlikten kaynaklandığını belirterek, "Konumundan emin olan bir rejimin müzakerecileri bombalamaya ihtiyacı yoktur. Siz her kırmızı çizgiyi aştınız, her mantığı ve hukuku hiçe saydınız ve her medeni davranış ilkesini çiğnediniz fakat istemeden İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız" dedi.

"Doha saldırısı saf terörizmdi"

Pezeşkiyan, 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırının önceden planlandığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri hedef aldığını belirtti. Bu saldırının yalnızca bir suç değil, aynı zamanda "yasaların değil askeri gücün belirleyici olduğu" yönünde açık bir mesaj taşıdığını söyleyen Pezeşkiyan, "Geçen hafta Doha'ya yapılan saldırılar saf terörizmdi ve Tel Aviv rejiminin her türlü ahlaki ve hukuki sınırı yok saydığının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Ölüm makinesi Katar topraklarına da uzandı"

Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarının onlarca yıllık cezasızlığın sonucu olduğunu belirterek, "ABD vetoları, Avrupa'nın ticari anlaşmaları ve felç edilmiş uluslararası hukuk bu rejimin etrafında bir kale ördü. Bugün Gazze yanıyor, 2 yıldan kısa sürede 64 binden fazla Filistinli öldürüldü. Çocuklar açlıktan ölüyor, dünya ise sadece izliyor ve en fazla kınıyor. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in eylemlerinin soykırım olduğunu açıkladı ancak ölüm makinesi hala çalışıyor ve Katar topraklarına da uzandı" dedi.

"Sıranın hangi başkente geleceği belli değil"

Pezeşkiyan, İsrail'e karşı alınacak önlemlerin etkili olabilmesi için bölgesel birlik ve koordinasyonun şart olduğunu belirterek, "Bu adımlar güçlü bir birlik olmadan sonuç vermez. İsrail, aramızdaki rekabetlerden ve farklı önceliklerden yararlanıyor. Doha saldırısı birçok hesabı bozdu, yarın sıranın hangi başkente geleceği belli değil. Bu sebeple birlik olmalıyız" dedi.

"Sözler yetmez, saldırganı izole etmeliyiz"

İslam ülkeleri ve Arap Birliği liderlerine seslenen Pezeşkiyan, "Siyonist rejim bu yıl birçok Müslüman ülkeyi bombaladı. Her saldırıyı meşru müdafaa olarak gösteriyor. Batı ise ikiyüzlü açıklamalarla ya da boş kınamalarla yetiniyor. Oysa sözler soykırımı durdurmaya yetmez. Saldırganı izole etmeli, silah ve finans kaynaklarını kesmeli, liderlerini adalet önüne çıkarmalıyız" dedi. - DOHA