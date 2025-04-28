İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Avrupa'ya Karşı İslam Ülkeleri İşbirliği Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşular el ele verirse, Avrupa'dan daha başarılı bir model oluşturabiliriz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, Azerbaycan'daki sıcak ev sahipliği için Aliyev'e teşekkür ederek, "Değerli kardeşim Sayın İlham Aliyev'e, bölge gelişmelerine ve ikili ilişkilere yönelik ileri görüşlü yaklaşımı ve misafirperverliği için içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İki ülke arasında kapsamlı stratejik plan hazırlanacak

İran ve Azerbaycan arasında sanayi, bilim, kültür, ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik plan hazırlanacağını açıkladı. Pezeşkiyan, "Bu plan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla takip edilecek" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan Pezeşkiyan, "İlişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu ilişkiler yeni başlamış değil, milletlerimiz arasında uzun süredir süregelen derin ve köklü bağların bir devamıdır. Her zaman birbirimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

"El ele verirsek, Avrupa'dan daha başarılı bir model oluşturabiliriz"

Bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, "İran ve Azerbaycan, karşılıklı saygı ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde bölgede barış ve güvenliği tesis edebilir. İslam ülkeleri ve komşular el ele verirse, Avrupa'dan daha başarılı bir model oluşturabiliriz" dedi.

"Burada, kendi halkımın arasında gibi hissediyorum"

Azerbaycan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "Burada, adeta Tebriz'de ya da Erdebil'de kendi halkımın arasında gibi hissediyorum. Bu yakınlık ve kardeşlik duygusu, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik alanlarında ilişkilerimizin gelişmesi için büyük bir sermayedir. İnşallah ortak çabalarla halklarımız ve gelecek nesiller için aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

"Yatırım ve üretim için ortak alanlar oluşturabiliriz"

Azerbaycan ile altyapı ve ekonomik iş birliklerinin artırılması gerektiğine işaret eden Pezeşkiyan, "Ulaşım ve finans ağlarımızı birbirine bağlayabilir, ticareti geliştirebiliriz. Doğu-batı ile kuzey-güney koridorlarını etkin hale getirebilir, yatırım ve üretim için ortak alanlar oluşturabiliriz" dedi.

İki ülke arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı

Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke yetkilileri, 7 ortak iş birliği anlaşmasına imza attı. Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ortak seyahat bildirgesine ek olarak, 7 farklı alanda anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar, siyasi istişareler, ulaşım, kültür, sağlık, medya ve yatırım gibi önemli alanları kapsıyor. - BAKÜ