İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'İran için canımı feda etmeye hazırım' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin yeni saldırı tehdidinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ABD ve İsrail'e karşı savaşa katılmak isteyen gönüllülerin bir araya geldiği "Canfeda" kampanyasını işaret eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail, saldırıları başlattığı 24 Şubat'tan bu yana İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de dahil olmak üzere birçok önemli suikast gerçekleştirmişti. - TAHRAN

