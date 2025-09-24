İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda İsrail'i Eleştirdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve bu eylemlerin meşru müdafaa gerekçesiyle yapıldığını sorguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "İranlı bilim insanlarının suikastına, şehirlerimize yönelik hava saldırılarına, gazetecilerin hedef alınmasına tanık olduk. Bunların hepsi meşru müdafaa bahanesiyle yapılıyor. Siz kendi halkınız için böyle şeyleri kabul eder miydiniz?" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika