İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD ile müzakere süreci başlatılsın"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin başlatılması için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye talimat verdiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere sürecinin başlatılması için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye talimat verdiğini duyurdu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki dost ülkelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. İran cumhurbaşkanı, "Tehditlerden uzak ve gerçekçi olmayan beklentilerden arındırılmış uygun bir ortamın oluşması halinde, Dışişleri Bakanı'na izzet, hikmet ve maslahat ilkeleri doğrultusunda, ulusal çıkarlar çerçevesinde adil ve hakkaniyetli müzakereler için gerekli zemini hazırlaması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler için adres İstanbul

İran basınında dün yer alan haberlerde, Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması yönünde talimat verdiği ve görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında, 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da yapılmasının planlandığı belirtilmişti. - TAHRAN