İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik saldırının savaş anlamına geldiğini belirtti. Pezeşkiyan, "İran'ın sevgili halkının hayatında zorluklar ve yoksulluk varsa, bunun ana nedenlerinden biri ABD hükümeti ve müttefikleri tarafından uygulanan uzun süredir devam eden düşmanlık ve insanlık dışı yaptırımlardır. Ülkemizin yüce liderine saldırmak, İran milletine karşı topyekun savaş açmakla eşdeğerdir" dedi.

"Hamaney hasta bir adam"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. Hamaney'i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" demişti.

İran'da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN