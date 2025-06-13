İran Cumhurbaşkanı'ndan Siyonist Rejim'e Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika