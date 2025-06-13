İran Cumhurbaşkanı'ndan Siyonist Rejim'e Tepki
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin saldırısının ardından hükümetin olay yerini yönettiğini ve bakanlar kurulu ile özel bir toplantı yaptığını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika