İran Cumhurbaşkanı'ndan Saldırılara Sert Tepki
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Siyonist rejimin hava saldırılarını diplomasiye ihanet olarak nitelendirerek, barış çabalarının sabotajı olduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Siyonist rejim ve ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran'ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika