İran Cumhurbaşkanı'ndan Saldırılara Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Siyonist rejim ve ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran'ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika