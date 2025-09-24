İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Geçtiğimiz hafta üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya) ABD'nin talimatıyla, BM Güvenlik Konseyi'nin...
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Geçtiğimiz hafta üç Avrupa ülkesi ( İngiltere, Fransa ve Almanya) ABD'nin talimatıyla, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı kaldırılmış yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymaya çalıştı" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika