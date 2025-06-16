İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor"...
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika