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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Reisi, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı ve resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Reisi, resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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