İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitti. Reisi'nin ziyareti, İran'dan Suudi Arabistan'a 11 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suudi yetkililer tarafından Riyad havalimanında karşılanan Reisi, Filistin'i sembolize eden kefiye ile uçaktan indi.

Reisi'nin ziyareti, İran'dan Suudi Arabistan'a 11 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.

İİT üyesi ülkelerin liderleri, İsrail'in 36 gündür on binlerce ton bomba kullanarak saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi için bugün Riyad'da olağanüstü toplantı düzenleyecek.

İİT daha önce 18 Ekim'de dışişleri bakanları düzeyinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanmıştı.