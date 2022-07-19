İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı / Politika