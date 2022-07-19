İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun...
İhlas Haber Ajansı - Politika
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı / Politika