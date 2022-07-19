İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, 'Hangi başlık altında olursa olsun... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.