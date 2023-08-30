İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, BRICS ve SCO üyeliklerinin ABD'ye karşı mücadeleye destek olacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeliklerinin, ülkenin ABD tek taraflılığına karşı verdiği mücadeleye destek olacağını söyledi. Reisi, İran'ın iki örgüte üyeliğinin ekonomik etkileri konusunda yorumda bulunurken yaptığı açıklamayı Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gerçekleştirdi.

TAHRAN, 30 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeliklerinin, ülkenin ABD tek taraflılığına karşı verdiği mücadeleye destek olacağını söyledi.

Reisi söz konusu açıklamayı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın iki örgüte üyeliğinin ekonomik etkileri konusunda yorumda bulunurken yaptı.

Reisi, benzersiz kapasiteye sahip İran'ın kesinlikle iki blokun etkili bir üyesi olabileceğini belirtti.

Bu haftanın başlarında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'e İran'ın yanı sıra Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olarak resmen davet edilmişti.

Reisi, İran'ın ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında işbirliğini içeren bölgesel bir örgüt olan Shanghai İşbirliği Örgütü ile bağlantılarını derinleştirmeye büyük önem verdiğini dile getirdi.

İran, Temmuz ayının başlarında Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 23. Toplantısı'nda örgüte tam üye olarak kabul edilmişti.

"Sık sık (Batılı devletlerin) bize gülümsemesini beklemeyeceğimizi ve ülkenin ekonomisini ve halkın hayatlarını onların iradelerine bağlamayacağımızı dile getirmiştim" diyen Reisi, İran'ın iki örgüte katılmak yerine sadece Batıyla yakınlaşma yoluyla ekonomik atılım yapabileceği yönündeki spekülasyonları reddetti.

Cumhurbaşkanı, öte yandan Tahran'ın nükleer anlaşmanın canlandırılmasına yönelik müzakere masasını asla terk etmediğini ve yaptırımların kaldırılması için çalışacağını, ama Batı'nın ülkesi adına karar vermesini beklemeyeceğini kaydetti.