İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afrika ülkelerine deneyimlerini aktarmaya hazır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın deneyim ve kazanımlarını Afrika ülkeleri başta olmak üzere dost ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi.

TAHRAN, 5 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin deneyim ve kazanımlarını başta Afrika ülkeleri olmak üzere dost ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre Reisi, Pazartesi günü konuk Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ile başkent Tahran'da gerçekleştirdiği ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede söz konusu ifadeleri kullandı.

Reisi, 1979 İslam Devrimi'nin akabinde İran'ın çoğu Afrika ülkesiyle iyi ilişkiler geliştirdiğinin altını çizerek, Afrika ülkelerinin sömürgecilik ve terörizme karşı direnişini övdü.

Rouamba ise Burkina Faso da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinin, İran İslam Devrimi'nin küresel hegemonik sisteme karşı direnişinden ilham aldıklarını söyledi.

İran'ı dost ve kardeş bir ülke olarak nitelendiren Rouamba, Burkina Faso'nun ikili işbirliğini geliştirme isteğini dile getirdi.

Rouamba aynı günün erken saatlerinde İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerin artırılmasının yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.