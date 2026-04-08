Haberler

İran Cumhurbaşkanı: "Ateşkes, İran'ın arzu ettiği genel ilkelerin kabulüyle sağlandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile varılan 15 günlük ateşkesin, İran'ın sunduğu genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 15 günlük ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pezeşkiyan paylaşımında, " İran'ın arzu ettiği genel ilkelerin kabulüyle sağlanan ateşkes, büyük şehit liderimiz (saldırılarda öldürülen İran dini lideri) Hameney'in kanının ve tüm halkın tüm halkın bu mücadelede yer almasının sonucudur. İster diplomasi alanında, ister savunma alanında, ister sokaklarda, ister kamu hizmeti alanında olsun, bir arada durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın 15 maddelik teklifinin müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki yürütülen dolaylı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, 15 gün süreyle ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları 2 hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, 2 haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkan tanıyacak" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
