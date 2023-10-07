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İran Büyükelçisi Vatan Partisi'ni Ziyaret Etti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve İran'ın diplomatik ilişkileri konuşuldu ve Perinçek, Habibullahzade'ye kendi yazdığı kitabı hediye etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.