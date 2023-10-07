İran Büyükelçisi Vatan Partisi'ni Ziyaret Etti
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve İran'ın diplomatik ilişkileri konuşuldu ve Perinçek, Habibullahzade'ye kendi yazdığı kitabı hediye etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.
Vatan Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmede Perinçek ve Habibullahzade, Türkiye ve İran'ın diplomatik ilişkilerini konuştu.
Perinçek, Habibullahzade'ye kendi yazdığı "Batı Asya'da Devlet Teorisi" adlı kitabı hediye etti.
Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Politika