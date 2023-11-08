İran BM'ye İsrail'in Gazze'ye nükleer bomba atma tehdidini taşıdı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, İsrail Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba atma tehdidini kınayarak, bu tehdidin BM ve uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, İsrail Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba atma tehdidini kınayarak, bu tehdidin BM ve uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye karşı nükleer silah kullanma tehdidini BM'ye taşıdı. Erivani, BM'ye gönderdiği mektupta, İsrailli aşırı sağcı Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba atma tehdidini kınadı. Bu tehdidin BM ve uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirten Erivani, İsrail'in nükleer silah programını durdurması için siyasi baskı yapılması gerektiğini ifade etti. Erivani, "İsrail tarafından Gazze kuşatması altında olan sivillere yönelik yapılan nükleer silah kullanma tehdidi konusunda BM ve uluslararası toplumu uyarmak istiyorum" dedi.

Filistin halkının Gazze'de açık bir soykırıma uğradığını belirten Erivani, "Filistin halkı şimdi ise nükleer silah kullanma tehdidi ile karşı karşıyadır. Elbette İsrail rejimi şu ana kadar iki atom bombası gücünde olan Gazze bombardımanı gerçekleştirdi. Ancak nükleer silah kullanmaya yönelik tehdit, açık bir şekilde BM ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Böylesi bir tehdidin uluslararası hukuku çiğneyen ve açık bir şekilde işgalci konumda olan bir rejim tarafından yapılıyor oluşu, bu tehdidi ayrıca ciddi kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmuştu. Abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılmasının ihtimallerden biri olduğunu söyleyen Eliyahu, "Bölgede yaşayan Filistinliler, İrlanda ya da çöllere gidebilirler" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN