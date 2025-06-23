İran BM'de Netanyahu'yu Savaş Suçlusu Olarak İlan Etti

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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciği, Netanyahu'nun ABD dış politikasını kontrol ederek yeni bir savaşa sürüklediğini savundu ve yaşanan saldırılardan ABD ve müttefiklerini sorumlu tuttu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciği, "Uluslararası olarak aranan bir savaş suçlusu olan Netanyahu, ABD dış politikasını ele geçirerek bir başka maliyetli savaşa sürükledi" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciği, İsrail ve ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Temsilcilik, "Uluslararası olarak aranan bir savaş suçlusu olan Netanyahu, ABD dış politikasını ele geçirerek bir başka maliyetli savaşa sürükledi. ABD, bir kez daha, yalnızca Netanyahu'yu korumak için kendi güvenliğini pervasızca feda etmeyi seçti" dedi.

İsrail ve ABD'nin diplomasiyi yok ettiğini vurgulayan Temsilcilik, "Sözde diplomasi teklifi aldatıcı bir oyundan başka bir şey değildi. Şüphesiz ki, İran'da masum sivillerin, özellikle de kadınların ve çocukların öldürülmesinden ve hayati önem taşıyan sivil altyapının tahrip edilmesinden ABD, İngiltere, Fransa, İsrail rejimi ve UAEA Genel Müdürü tam sorumluluk sahibidir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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