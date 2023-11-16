İran, BM'de İnsan Hakları İhlallerini Kınayan Karara Tepki Gösterdi

İran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kanada tarafından hazırlanan ve İran'daki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısının onaylanmasına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin insan hakları konusunda söz hakkının olmadığını savunarak kararı eleştirdi.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun sosyal, insani ve kültürel konularla ilgili komitesinde Kanada tarafından hazırlanan ve İran'daki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısının onaylanmasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinlilere karşı savaş suçları işleyen İsrail'e kayıtsız kalan Batılı ülkelerin "kendi dar görüşlü siyasi hedeflerini desteklemek için insan haklarına ilişkin yüce kavram ve değerleri kötüye kullandıkları" gerekçesiyle BM'de ülkesi aleyhine alınan kararı kınadı.

Söz konusu Batılı ülkelerin insan hakları konusunda söz hakkının olmadığını savunan Kenani, "Nasıl oluyor da ABD ve bazı Batılı ülkeler, işgalci İsrail rejiminin Gazze'de çocuk ve kadınlara yönelik katliamlarını görmüyor da bunun yerine yanlış bilgiler ve gerçek dışı genellemelere dayanan asılsız iddiaları tekrarlayarak İran aleyhine karar çıkarıyor?" ifadelerini kullandı.

Kenani, kararın "tek taraflı ve gerçekçi olmayan" hükümleriyle "meşruiyet ve geçerlilikten yoksun" olduğunu kaydetti.

Kanada tarafından hazırlanan karar tasarısında, İran'da geçen yıl eylül ayında ülke çapında protestoların patlak vermesinden bu yana gerçekleştirilen yaygın ve ciddi insan hakları ihlallerinin kınanması çağrısı yapıyordu. Karar, 15 Kasım'da 78. Genel Kurul Üçüncü Komitesi tarafından 29 aleyhte oya karşılık 80 oyla kabul edilmişti. Karara 65 ülke de çekimser oy vermişti.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Yardımcısı Abram Paley, karara ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajında, ABD'nin "baskı ve şiddete karşı, özgür ve demokratik bir gelecek için mücadelelerini sürdüren İran halkının yanında olduğunu" ifade etmişti.