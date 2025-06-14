İran, Bir İsrail F-35 Savaş Uçağını Daha Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran medyası, hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-35 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı. Olay, İran'ın batısında gerçekleşti.

İran medyası, hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-35 savaş uçağını daha vurduğunu duyurdu.

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimine dayandırdığı haberinde hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını daha düşürdüğü belirtildi. İsrail savaş uçağının ülkenin batısında vurulduğu aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri dün akşam İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağının vurularak imha edildiğini duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.