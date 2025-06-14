İran, Bir İsrail F-35 Savaş Uçağını Daha Vurdu
İran medyası, hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-35 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı. Olay, İran'ın batısında gerçekleşti.
İran medyası, hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-35 savaş uçağını daha vurduğunu duyurdu.
İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimine dayandırdığı haberinde hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını daha düşürdüğü belirtildi. İsrail savaş uçağının ülkenin batısında vurulduğu aktarıldı.
İran Silahlı Kuvvetleri dün akşam İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağının vurularak imha edildiğini duyurmuştu. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika