İran: 'Bir DEAŞ lideri tutuklandı'

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbaratı, terör örgütü DEAŞ liderinden birinin tutuklandığını açıkladı.

İran basınında yer alan habere göre Devrim Muhafızları Ordusu İstihbaratı, ismini açıklamadığı bir DEAŞ terör örgütü liderinin ülke içerisinde tutukladı. Tutuklanan DAEŞ lideri hakkında ayrıntı verilmeyen haberde, DEAŞ liderinin ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındığı ve bağlantı kurduğu hücrelerin de tespit edildiği belirtildi. - TAHRAN