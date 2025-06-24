İran Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer Tesislerdeki Zararlar Yönetiliyor

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonucu zarar gören nükleer tesislerle ilgili tedbirlerin alındığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, saldırılar sonucu zarar gören nükleer tesislere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden öngörülen tedbirlerle süreci yönetmek için hazırlıklıyız. Planlamamız, üretim ve hizmet sürecinde hiçbir kesintiye izin verilmemesi yönünde" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonucu zarar gören nükleer tesislere ilişkin açıklamalarda bulundu. İslami, "Gerekli tedbirleri aldık ve zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Yeniden yapılandırma sürecine hazır olduklarını vurgulayan İslami, "Önceden öngörülen tedbirlerle süreci yönetmek için hazırlıklıyız. Planlamamız, üretim ve hizmet sürecinde hiçbir kesintiye izin verilmemesi yönünde" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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