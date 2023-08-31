İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer Faaliyetlere Kararlılıkla Devam Edeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam edeceğini belirterek, ABD ile imzalanan Nükleer Anlaşmaya geri dönmenin İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmelerine bağlı olduğunu söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam edeceğini belirterek, "ABD ile imzalanan Nükleer Anlaşmaya geri dönmenin İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmelerine bağlı" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer programı ve faaliyetlerine ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu. İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı ve sabotajlara değinen İslami, söz konusu sabotajların İran'ın nükleer programına zarar veremeyeceğini söyledi. İslami, " İsrail, nükleer tesislerimize yönelik tehditlerin içi boş ve anlamsız olduğunu gayet iyi biliyor. Bu saldırılar ülkemizin nükleer programına herhangi bir zarar veremez. Elbette tesislerimize yönelik bir saldırıya kararlı ve yıkıcı karşılığı veririz" ifadelerini kullandı. ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından uranyum zenginleştirme kapasitesini artıran İran'ın nükleer faaliyetlerine kararlı bir şekilde devam edeceğini belirten İslami, "ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmenin İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmelerine bağlı" dedi.

" İran, nükleer enerji alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır"

İslami, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak askıya aldığı ve nükleer tesislerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ait kamera sistemlerinin kaldırıldığını hatırlatarak, "Nükleer anlaşmaya taraf olan ülkeler taahhütlerine bağlı kalır ve sözlerini yerine getirirlerse bu kamera sistemleri yeniden nükleer tesislerde yerini alırlar. Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanması ve ülkemizin taahhütlerini askıya almayı sonlandırması, uygulanan tüm yaptırımların sonlandırılması ile mümkündür" şeklinde konuştu. İran'ın nükleer enerji alanında elde ettiği tecrübeleri diğer ülkeler ile paylaşmaya hazır olduğunu belirten İslami, İran'ın nükleer programına dair süren tartışma ve kargaşaların son bulacağını ve bölge ülkeleri ile yapıcı işbirliğine gireceğini belirtti.

İran'ın nükleer programının barışçıl olduğu konusunda şüpheler var

UAEA'nın yayımladığı son raporda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarının nükleer anlaşmada belirtilenden 19 kat daha fazla olduğu ve ülkenin uranyum zenginleştirme seviyesinin nükleer silah üretimi için gerekli seviyeyi aşarak yüzde 60'a ulaştığı iddia edilmişti. Raporda, İran'ın açıklanmamış tesislerinde uranyum varlığı hakkında şüpheli açıklamalar yaptığı ve İran'ın nükleer programının barışçıl olduğu konusunda UAEA'nın şüphelerinin devam ettiği vurgulanmıştı. UAEA'nın Eylül ayında yayınlaması beklenen İran raporunda, Tahran yönetiminin yüzde 60 uranyum zenginleştirme faaliyetini ve stoklamasını azalttığı yönündeki bilgileri teyit etmeye hazırladığını öğrenildi. - TAHRAN