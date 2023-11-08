İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İsrailli Bakanın Nükleer Bomba Açıklamasına Tepki Gösterdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Selami, " Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu" söyleyen İsrailli Bakan'a tepki göstererek, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail karşısındaki sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Selami, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidini değerlendirdi.

Selami, "Siyonist rejim yetkilisi nükleer silaha sahip olduklarını itiraf etmiştir. Daha da önemlisi, Gazze'nin mazlum halkını tehdit ederek uluslararası hukukun en basit ilkelerine ve Birleşmiş Milletler kurallarına meydan okumuştur." dedi.

Zaman zaman bazı ülkelerin İsrail'in nükleer silah sahibi olmasına itiraz ettiğini hatırlatan Selami, "BM, barış ve uluslararası güvenliği tehdit eden bu küstahça tavır karşısında sessizliğini bozmalı ve ciddi kararlar almalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Eliyahu, geçtiğimiz günlerde, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.