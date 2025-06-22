İran, ABD'nin Nükleer Tesislere Yönelik Saldırısını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından nükleer tesislere yönelik saldırıların ardından yapılan açıklamada, "Dünya unutmamalıdır ki, diplomatik bir süreç devam ederken, soykırımcı ve hukuk tanımaz İsrail rejimini destekleyerek İran milletine karşı bir saldırı savaşını dayatan taraf ABD olmuştur. Şimdi ise, ABD bizzat İran'a karşı tehlikeli bir savaşı başlatmıştır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırısının ardından açıklama yayımladı. Bakanlık tarfından yapılan açıklamada, "Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik vahşi askeri saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka yönelik ciddi ve eşi görülmemiş bir ihlaldir" denildi.

ABD'nin "savaş yanlısı ve hukuk tanımaz" ifadeleriyle tanımlandığı açıklamada, "ABD, bu ağır saldırı ve korkunç suçun tehlikeli sonuçları ile geniş kapsamlı etkileri konusunda tamamen sorumludur. BM üyesi bir devletin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine karşı, soykırımcı İsrail rejimiyle iş birliği içinde gerçekleştirilen ABD askeri saldırısı, Amerikan dış politikasını yöneten yozlaşmanın derinliğini bir kez daha gözler önüne sermiş ve ABD yönetiminin, barış yanlısı İran halkına duyduğu düşmanlığın boyutlarını ortaya koymuştur" ifadeleri yer aldı.

"Saldırı, Washington'un Siyonist rejimle suç ortaklığı yaptığını açık bir şekilde ortaya koymuştur"

İran'ın ABD'nin saldırganlığına karşı, topraklarını, egemenliğini, güvenliğini ve halkını her türlü güç ve imkanla savunma kararlılığında olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik olarak, İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri saldırganlığın 10. gününün ilk saatlerinde gerçekleştirilen ABD'nin hukuka aykırı saldırısı, Washington'un Siyonist rejimle birlikte İran'a karşı savaş planlayıp yürüterek suç ortaklığı yaptığını açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur" denildi.

"İran, uluslararası kurumlara bu korkunç uluslararası hukuk ihlaline karşı acil adımlar atma sorumluluklarını hatırlatmaktadır"

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ABD tarafından İran'ın barışçıl nükleer tesislerine karşı gerçekleştirilen bu saldırının BM Antlaşması'nın 2(4) maddesinde yer alan "güç kullanma yasağı ile devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı yükümlülüğü" ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı'nı ihlal ettiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Böylesine apaçık bir saldırı karşısında sessiz kalmak, dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir tehlike ve kaos seviyesine sürükleyecektir. İran İslam Cumhuriyeti, BM'yi, Güvenlik Konseyi'ni, BM Genel Sekreteri'ni, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) ve diğer ilgili uluslararası kurumları, bu korkunç uluslararası hukuk ihlaline karşı acil ve kararlı adımlar atma sorumluluklarını hatırlatmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İran'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Bakanlık açıklamasında, "BM Güvenlik Konseyi'ni, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bu suç teşkil eden saldırısını açık ve net bir şekilde kınamak ve ABD'yi Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın temel ilkeleri ile uluslararası hukuk normlarını ağır şekilde ihlal etmekten sorumlu tutmak amacıyla acil bir oturum düzenlemeye çağırıyoruz" denildi.

"Dünya unutmamalıdır ki, diplomatik bir süreç devam ederken saldırı savaşını dayatan taraf ABD olmuştur"

Açıklamada, "Dünya unutmamalıdır ki, diplomatik bir süreç devam ederken, soykırımcı ve hukuk tanımaz İsrail rejimini destekleyerek İran milletine karşı bir saldırı savaşını dayatan taraf ABD olmuştur. Şimdi ise, o rejimin hukuksuz ve suç teşkil eden eylemlerini tamamlayarak, ABD bizzat İran'a karşı tehlikeli bir savaşı başlatmıştır. Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeliğe sahip olan rejimin, hiçbir ilkeye veya ahlaka bağlı olmadığı ve soykırımcı, işgalci bir rejimin hedeflerine hizmet etmek için hiçbir hukuksuzluk ve suçtan kaçınmayacağı artık herkes için açık ve nettir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN