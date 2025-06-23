İran, ABD'nin Katar'daki Üssüne Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına misilleme olarak Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda kullanılan füze sayısının, ABD'nin saldırısında kullandığı bomba sayısına eşit olduğu belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Silahlı Kuvvetler'in ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri Katar'daki ABD hava üssü El-Udeyd'i yerle bir etti" denildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına misilleme olarak söz konusu saldırının düzenlendiğini aktaran Konsey, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemine yanıt olarak, İran Silahlı Kuvvetleri, Katar'daki ABD hava üssü El-Udeyd'i yerle bir etti" denildi.

Konsey, "Bu başarılı operasyonda kullanılan füze sayısı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıda kullandığı bomba sayısına eşittir. Ayrıca İran güçlerinin hedef aldığı üs, Katar'daki şehir merkezlerinden ve yerleşim bölgelerinden oldukça uzaktır. Bu eylem, kardeş Katar ve halkına zarar vermemiş olup, İran, Katar ile olan sıcak ve tarihi ilişkilerini korumaya ve sürdürmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti

THY'den savaş önlemi! Çok sayıda seferini iptal etti
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.