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İran: "ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız"

İran: 'ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız'

Politika Haberleri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da mahkum takasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak, birçok kanaldan ABD tarafına mahkum meselesiyle ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca iletti. İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız. ABD'nin harekete geçmek ve var olan engelleri kaldırmak yerine sadece İran aleyhine propaganda yapması oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, İran'da güvenlik gerekçesiyle tutuklulukları devam eden çifte vatandaşların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Blinken açıklamasının devamında, "ABD olarak bu kişilerin serbest bırakılması için çalışıyoruz ve Robert Malley'de bu talebi iletti" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısının ardından mahkum takası veya nükleer müzakereler dahil herhangi bir konuda doğrudan ABD ile görüşmelerinin olmadığını ve görüşmelerin sadece Enrique Mora'nın da aralarında bulunduğu arabulucular aracılığıyla yürütüldüğünü söylemişti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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