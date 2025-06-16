İran, ABD'den İsrail Üzerinde Nüfuzunu Kullanmasını İstedi

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İran'ın, Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla ABD Başkanı Trump'tan, İsrail'e yönelik ateşkes için yardım istediği iddia edildi. İran, ABD'den nükleer müzakerelerde esneklik karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için baskı yapmasını talep etti.

İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan ateşkes için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması istediği iddia edildi.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları sürerken, İran'ın ateşkes için ABD'den yardım istediği iddia edildi. Adı açıklanmayan 2 İranlı ve 3 bölgesel kaynağa dayandırılan haberlerde, İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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