İran: ABD'den Herhangi Bir Teklif Almadık

İran: ABD'den Herhangi Bir Teklif Almadık
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a teklif sunduğu yönündeki iddiaları reddetti ve İran'ın nükleer programı konusunda kararlı tutumunu yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak Tahran'a bir teklif sunulduğu yönündeki açıklamasına cevap vererek, " İran, ABD'den doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir yazılı teklif almadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak Tahran'a bir teklif sunulduğu yönündeki açıklamasına cevap verdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran, ABD'den doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir yazılı teklif almadı" ifadelerini kullandı.

İran'ın tutumunun net olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bu süreçte biz ve dünya hala kafa karıştırıcı ve çelişkili mesajlar almaya devam ediyoruz. Ancak İran kararlı ve net. Haklarımıza saygı gösterin, yaptırımlarınızı kaldırın, anlaşma sağlanır" dedi. Uranyum zenginleştirme konusunda da taviz verilmeyeceğini belirten Arakçi, "Sözlerimi iyi dinleyin. İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçeceği bir senaryo yok. Bu hak, NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) taraf olan tüm diğer ülkeler için de tanınmıştır" dedi. Arakçi, İran halkının duruşuna da dikkat çekerek, "Büyük İran milleti, dayatma girişimlerine karşı gücünü ve direncini ortaya koydu. Her zaman karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açığız ancak hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün yaptığı açıklamada, hızla ilerleyen nükleer programında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerin sürdüğü İran'a teklif sunulduğunu ve İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini söylemişti. Gazetecilerin, "ABD İran'a resmi bir teklif sundu mu? Bu teklif Steve Witkoff aracılığıyla mı iletildi?" sorusunu ise "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak" şeklinde cevaplamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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