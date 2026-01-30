İran, AB ülkelerinin ordularını terör listesine almaya hazırlanıyor

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki gösterdi. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DMO'yu terör örgütü listesine alan ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini belirterek, "Avrupa Birliği, İslami Şura Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

DMO için "terör örgütü" kararı

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek, İran'a yönelik yeni yaptırımlar ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya varmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve açıklamasında, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN