Irak Türkmen Vekilleri, Toprak Bütünlüğünü ve Türkmenlerin Haklarını Garanti Etmeyen Meclis Başkanı Adayına Oy Vermeyecek

Irak Meclisi'ndeki Türkmen vekiller, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkmenlerin hak ve hukukunu garanti altına almayan bir meclis başkanı adayına oy vermeyeceklerini duyurdu. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Türkmen vekiller adına mecliste yapılması beklenen yeni 'Meclis Başkanı Seçimi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Irak Meclisi'ndeki Türkmen vekiller, Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkmenlerin hak ve hukukunu garanti altına almayan bir meclis başkanı adayına oy vermeyeceklerini duyurdu.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Türkmen vekiller adına mecliste yapılması beklenen yeni "Meclis Başkanı Seçimi"yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Irak'ın toprak bütünlüğünü ve Türkmenlerin hak ve hukukunu yasama yoluyla garanti altına almayacak hiçbir meclis başkanı adayına oy vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Salihi, Iraklı diğer siyasi gruplarla konuya ilişkin istişare ve görüşmelerinin devam ettiğini de belirtti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin "bir vekili zorla istifaya zorlamak" gerekçesiyle vekilliğini düşürmüştü.

Irak Meclisi'nde düzenlenecek oturumda yeni meclis başkanının seçilmesi bekleniyor.

Iraklı Sünni vekillerin büyük bölümünün yer aldığı "Kiyade" (Liderlik) isimli ittifak, yeni meclis başkanı adayını belirleme yetkisini vekilliği düşürülen Halbusi ile Sünni lider Hamis Hançer'e verdi.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre, Meclis Başkanı Sünnilerden seçiliyor.