Irak'tan Türkiye'ye taziye mesajı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşanan askeri kargo uçağı kazası nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen uçak kazası sonucu şehit olan 20 askeri personel için derin üzüntüsünü dile getiren Irak Dışişleri Bakanlığ,ı "Irak hükümeti ve halkının Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken ailelerine sabır vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de aynı yayınladığı mesajla, kazayı "trajik" olarak nitelendirerek Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. - ERBİL