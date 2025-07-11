Irak'tan PKK'nın Silah Bırakma Sürecine Destek Açıklaması

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini desteklediklerini ve bu adımın bölgesel istikrarı desteklemek, kalıcı uzlaşı çabalarını ilerletmek için gerçek bir fırsat olduğunu ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığından terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, " Irak, PKK'nın Süleymaniye kentinde ilk adımla başlayan silah bırakma sürecini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, örgütün daha önce açıkladığı 40 yıldan fazla süren silahlı çatışmayı sonlandırma taahhüdünün bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Silah bırakma adımının "silahsızlanma sürecinin gerçek bir başlangıcını yansıtan önemli bir gelişme ve bölgesel istikrarı desteklemek, kalıcı uzlaşı çabalarını ilerletmek için gerçek bir fırsat" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, " Irak, bu süreci tam anlamıyla desteklemektedir. Bu adım, komşu Türkiye ile güvenlik sorunlarının hem Irak'ın hem de Türkiye'nin egemenlik ve istikrarını güçlendirecek şekilde ele alınmasına yönelik ortak çabalara dayanan yapıcı bir iş birliğinin yeni bir aşamasının önünü açacaktır. Bakanlık, bu girişimin siyasi, güvenlik ve toplumsal gerginliklerin sona ermesine katkıda bulunmasını ve krizlerin kökenlerine inerek bölgedeki tüm halkların yararına olacak şekilde güvenlik ve kalkınmayı güçlendiren sorumlu bir bölgesel diyaloğun başlangıç noktası teşkil etmesini umuyor" denildi. - BAĞDAT