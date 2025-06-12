Irak'tan ABD'nin Büyükelçilik Personel Tahliyesine Açıklama

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelin tahliyesine ilişkin kararın, Irak topraklarındaki herhangi bir güvenlik tehdidiyle ilgili olmadığını belirtti. El-Numan, "İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını veya ülkenin genel güvenlik durumunu etkileyebilecek herhangi bir somut tehdide işaret etmemektedir" dedi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelin tahliyesine edilmesine yönelik alınan kararı değerlendirdi. Sözcü Sabah el-Numan, söz konusu kararın tamamen "ihtiyati bir tedbir" olduğunu, sahada herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını ifade etti. Irak'ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonların geniş ve güvenli çalışma şartlarına sahip olduğunu belirten el-Numan, "ABD Büyükelçiliği'nde ya da Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde bazı personelin tahliye edilmesi tamamen kendileriyle ilgili ihtiyati ve düzenleyici bir uygulamadır. Bu tahliye kararının Irak topraklarındaki herhangi bir güvensizlikle ilgisi yoktur. Aksine tüm göstergeler ve güvenlik brifingleri, ülke genelinde istikrarın arttığını ve iç güvenliğin sağlamlaştığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin yüksek hassasiyetle planlarını uygulamaya devam ettiğini vurgulayan el-Numan, "İstihbarat ve saha raporları, diplomatik misyonların çalışmalarını veya ülkenin genel güvenlik durumunu etkileyebilecek herhangi bir somut tehdide işaret etmemektedir. Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve diğer güvenlik birimleri tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve yüksek düzeyde bir hazırlıkla görevlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu'daki hareketlilik

ABD yönetimi dün akşam Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve askeri üslerini alarma geçirmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye edeceğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığı duyurulmuştu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi ise bölgedeki denizcilere Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.

ABD medyasının farklı kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İsrail'in ABD'nin desteği olmadan birkaç gün içinde İran'a saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürülmüştü. - BAĞDAT