Irak'taki Türkmen Siyasetçiler Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Irak'taki Türkmen siyasetçiler, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Terör saldırılarının bölgenin güvenlik istikrarına zarar verdiğini ve saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladılar.

Irak'taki Türkmen siyasetçiler, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Türkmenlerin her zaman ve her yerde Türkiye'nin yanında" olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Teröristlerin amacı istikrarı bozmaktır." ifadelerini kullandı.

Yaralı polislere acil şifalar dileyen Türkmen Bakan Maruf, mesajında, "Biz Türkmenler her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin." ifadelerine yer verdi.

ITC Başkanı Hasan Turan da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, şunları yazdı:

"Bu gibi saldırılar bölgenin güvenlik istikrarına zarar verir ve bu saldırıyı yapanlara gereken bedel ödetilmelidir."

Turan, yaralı polislere acil şifalar dileyerek, Türkmenlerin Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

ITC Kerkük Milletvekili ve Meclis Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi ise yaralılara acil şifalar dileyerek, "Türkiye'deki güvenlik durumunu tehlikeye atan her saldırı ve girişimi şiddetle kınıyoruz." paylaşımında bulundu.