Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, Halbusi'nin vekilliğini düşürme yetkisine sahip olduğunu açıkladı

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, milletvekilliği düşürülen eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin başka bir vekili istifaya zorladığına işaret ederek, mahkemenin anayasal değerlere karşı çıkanların vekilliğini düşürme yetkisine sahip olduğunu açıkladı.

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, milletvekilliği düşürülen eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin "başka bir vekili istifaya zorladığına" işaret ederek, mahkemenin anayasal değerlere karşı çıkanların vekilliğini düşürme yetkisine sahip olduğunu açıkladı.

Takaddüm Partisi eski üyesi ve Milletvekili Leyt ed-Duleymi, Halbusi'nin kendisini istifa dilekçesi yazmaya ve imzalamaya zorladığını iddia etmiş ve bunu Federal Mahkeme'ye taşımıştı.

Bunun üzerine Federal Mahkeme 14 Kasım'da söz konusu davayı görüşmüş, hem Halbusi'nin hem Duleymi'nin vekilliğini düşürme kararı almıştı.

Halbusi, 15 Kasım'da yaptığı basın toplantısında Federal Mahkeme'nin vekilliğini düşürme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Mahekemeden "vekilliği düşürme yetkisine sahibiz" yanıtı

Yüksek Federal Mahkeme de Halbusi'nin vekilliğini düşürme kararının gerekçelerini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir parti başkanının milletvekillerini istifa etmeye zorlaması, anayasal değerlere ve Anayasa'nın 5, 6, 14, 16,17, 20, 39 ve 50'nci maddelerine aykırıdır.

Bu, dünyadaki birçok parlamentonun alışık olmadığı, demokratik süreçten büyük bir sapmaya işaret ediyor. Irak Temsilciler Meclisinin temsil ettiği halkın iradesi hiçbir şekilde Meclis Başkanı'nın kişiliğine indirgenemez."

Yüksek Federal Mahkeme'nin, anayasal ve kanuni yükümlülüklere aykırı davranması halinde bir vekilin üyeliğinin sona erdirilmesine karar verebileceğine işaret edilen açıklamada, Anayasa yemini ihlalinin ilk sırada yer aldığına atıfta bulunuldu.

Ayrıca Mahkemenin söz konusu ihlalleri olgulara ve delillere göre değerlendirme konusunda da mutlak takdir yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Vekilliği düşürülen Halbusi, Enbar vilayetinde katıldığı bir seçim çalışmasında, destekçilerine seslenerek Anayasa ve kanunlara bağlı kalacaklarını ve silaha başvurmayacaklarını ifade etmişti.

Irak'ta en yüksek mahkeme konumundaki Yüksek Federal Mahkeme, 14 Kasım'da Halbusi'nin milletvekilliğini düşürmüştü.

Takaddüm Partisi yazılı bir açıklama yaparak, parti üyelerinden Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ve Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran'ın mahkeme kararına tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini ancak istifaların Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye ulaşmadığını belirtmişti.

Partiden 37 milletvekili de Meclis oturumlarını boykot etme kararı almış, bazı milletvekilleri Meclis Komisyonlarındaki görevlerinden istifa etmişti.

Musul, Kerkük, Salahaddin, Bağdat ve Enbar vilayetlerinde yapılacak yerel seçim yarışında Takaddüm Partisi'nden aday olan onlarca kişi seçim afişlerinde hala Halbusi'nin fotoğraflarını kullanıyor.