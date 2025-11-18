Haberler

Irak'ta Yeni Hükümete Liderlik Yapma İsteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 11 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerin galibi olarak yeni hükümete başkanlık yapmak istediğini açıkladı. Sudani, İmar ve Kalkınma İttifakı'nın başarısını sürdürmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Irak'ta 11 Kasım'da düzenlenen genel seçimleri ilk sırada bitiren İmar ve Kalkınma İttifakı'nın lideri Başbakan Muhammed Şiya Sudani, kurulacak yeni hükümete başkanlık yapmayı isteğini vurguladı.

Irak'ta 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin galibi İmar ve Kalkınma İttifakı'nın lideri Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) altıncı oturumu kapsamında gerçekleştirilen özel bir panele katıldı. Duhok kentindeki panelde konuşan Sudani, yeni Irak hükümetine başkanlık yapma isteğini vurguladı.

Önceki parlamento seçimlerinin sonuçlarının hükümetin kurulmasında belirleyici olmadığını belirten Başbakan Muhammed Şiya Sudani, "Bugün İmar ve Kalkınma İttifakı, Koordinasyon Çerçevesi'nin temel bileşenlerinden biridir. Dün Çerçeve toplandı ve en büyük parlamenter bloğu oluşturma kararı aldı" dedi.

"İkinci dönem meselesi kişisel bir hırs değil, elde edilen başarıları devam ettirme isteğidir"

İkinci dönemi istediğini kaydeden Irak başbakanı, "İkinci dönem meselesi kişisel bir hırs değil, üstlendiğimiz sorumluluğu sürdürme, başlattığımız projeyi tamamlama ve sahada elde edilen başarıları devam ettirme isteğidir. Ayrıca bu seçimlerde birinci çıkan İmar ve Kalkınma İttifakı'nın hakkıdır ve gelecek dönem için de bir projemiz vardır" diye konuştu.

"Tüm siyasi taraflar anayasal sürelere bağlı kalma konusunda kararlı"

Yeni hükümetin kurulma takvimine ilişkin konuşan Muhammed Şiya Sudani, "Tüm siyasi taraflar anayasal sürelere bağlı kalma konusunda kararlı. Seçimlerin güvenli, istikrarlı, sorunsuz bir ortamda yapılması, şu ana kadar ciddi bir şikayetin olmaması ve hızlı bir uzlaşı, hükümetin en kısa sürede kurulması için uygun bir zemin hazırlıyor" dedi.

Çatısı altında bulunduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin diğer siyasi bloklarla görüşmelere başlayarak, anayasal süreçlerin ve yeni yönetim organlarının oluşumu için adımlar atacağını kaydeden Sudani, "Bu, inandığımız yoldur" şeklinde konuştu.

İmar ve Kalkınma İttifakı 1 milyon 317 bin 446 oy almıştı

Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı, 1 milyon 317 bin 446 oy alarak 329 sandalyeli parlamentoda 46 sandalye kazanmıştı. Eski Meclis Başkanı Sünni lider Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi ise 945 bin 154 oy ile 36 sandalye elde ederek ikinci olmuştu. Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 808 bin 199 oy ile 29 sandalyeye ulaşarak üçüncü sırada yer almıştı. Şii lider Kays el-Hazali liderliğindeki Sadikun Hareketi 685 bin 941 oy, 28 sandalye kazanmıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.