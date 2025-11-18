Irak'ta Yeni Hükümete Liderlik Yapma İsteği

Irak'ta 11 Kasım'da düzenlenen genel seçimleri ilk sırada bitiren İmar ve Kalkınma İttifakı'nın lideri Başbakan Muhammed Şiya Sudani, kurulacak yeni hükümete başkanlık yapmayı isteğini vurguladı.

Irak'ta 11 Kasım'da yapılan genel seçimlerin galibi İmar ve Kalkınma İttifakı'nın lideri Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) altıncı oturumu kapsamında gerçekleştirilen özel bir panele katıldı. Duhok kentindeki panelde konuşan Sudani, yeni Irak hükümetine başkanlık yapma isteğini vurguladı.

Önceki parlamento seçimlerinin sonuçlarının hükümetin kurulmasında belirleyici olmadığını belirten Başbakan Muhammed Şiya Sudani, "Bugün İmar ve Kalkınma İttifakı, Koordinasyon Çerçevesi'nin temel bileşenlerinden biridir. Dün Çerçeve toplandı ve en büyük parlamenter bloğu oluşturma kararı aldı" dedi.

"İkinci dönem meselesi kişisel bir hırs değil, elde edilen başarıları devam ettirme isteğidir"

İkinci dönemi istediğini kaydeden Irak başbakanı, "İkinci dönem meselesi kişisel bir hırs değil, üstlendiğimiz sorumluluğu sürdürme, başlattığımız projeyi tamamlama ve sahada elde edilen başarıları devam ettirme isteğidir. Ayrıca bu seçimlerde birinci çıkan İmar ve Kalkınma İttifakı'nın hakkıdır ve gelecek dönem için de bir projemiz vardır" diye konuştu.

"Tüm siyasi taraflar anayasal sürelere bağlı kalma konusunda kararlı"

Yeni hükümetin kurulma takvimine ilişkin konuşan Muhammed Şiya Sudani, "Tüm siyasi taraflar anayasal sürelere bağlı kalma konusunda kararlı. Seçimlerin güvenli, istikrarlı, sorunsuz bir ortamda yapılması, şu ana kadar ciddi bir şikayetin olmaması ve hızlı bir uzlaşı, hükümetin en kısa sürede kurulması için uygun bir zemin hazırlıyor" dedi.

Çatısı altında bulunduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin diğer siyasi bloklarla görüşmelere başlayarak, anayasal süreçlerin ve yeni yönetim organlarının oluşumu için adımlar atacağını kaydeden Sudani, "Bu, inandığımız yoldur" şeklinde konuştu.

İmar ve Kalkınma İttifakı 1 milyon 317 bin 446 oy almıştı

Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma İttifakı, 1 milyon 317 bin 446 oy alarak 329 sandalyeli parlamentoda 46 sandalye kazanmıştı. Eski Meclis Başkanı Sünni lider Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi ise 945 bin 154 oy ile 36 sandalye elde ederek ikinci olmuştu. Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 808 bin 199 oy ile 29 sandalyeye ulaşarak üçüncü sırada yer almıştı. Şii lider Kays el-Hazali liderliğindeki Sadikun Hareketi 685 bin 941 oy, 28 sandalye kazanmıştı. - BAĞDAT