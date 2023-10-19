Irak'ta Türkmen Gençler İsrail'in Filistin Saldırılarını Protesto Etti

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen gençler, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıları protesto etti. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından düzenlenen gösteride, binlerce sivilin öldüğü İsrail saldırıları kınandı.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen gençler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıları protesto etti.

Irak Türkmen Cephesi bünyesindeki Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Kerkük kent merkezinde gösteri düzenledi.

Ellerinde Irak ve Filistin bayrakları taşıyan 100'ün üzerinde genç, açtıkları pankartlarla binlerce sivilin öldüğü İsrail saldırılarını kınadı.

AA muhabirine konuşan Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadeddin, Gazze'de özellikle sivillere yönelik cereyan eden saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Savaşların hiçbir zaman galibi olmadığını dile getiren İmadeddin, Filistinlilerin kanını akıtan bu savaşın bir an önce durması gerektiğini belirtti.

İmadeddin, Türkmen gençleri olarak bu gösteriye "Filistin ve Filistinlilere destek" adını verdiklerini ifade etti.

Başta Irak hükümeti olmak üzere bölgedeki tüm Arap ve Müslüman ülkelerin bu savaşın durdurulması için acil müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan İmadeddin, bölge ülkelerinin tepkilerinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Irak'ta Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla işlediği savaş suçuna karşı tüm Iraklıları protestolar düzenlemeye çağırmış, Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de ülkede 18 Ekim itibarıyla 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.