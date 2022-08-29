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Irak'ta Bakanlar Kurulu çalışmaları askıya alındı

Politika Haberleri

Irak'ta Bakanlar Kurulu çalışmaları askıya alındı

Irak'ta Sadr Grubu destekçilerinin korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmasının ardından, Başbakan Mustafa el-Kazımi Bakanlar Kurulu çalışmalarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını bildirdi.

Irak'ta Sadr Grubu destekçilerinin korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmasının ardından, Başbakan Mustafa el-Kazımi Bakanlar Kurulu çalışmalarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını bildirdi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararını açıklamasının ardından ülkede gerilim tırmanıyor. Sadr destekçilerinin korunaklı Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması sonrasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri kırmızı alarmda

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, tüm güvenlik birimlerinin kırmızı alarma geçtiğini belirterek, izinli olan güvenlik güçlerini acilen göreve çağırdı. Öte yandan, ülkenin güneyine sıçrayan protestolarda Sadr destekçileri Meysan ve Zikar kentlerinde yolları lastiklerle kapattı. Devlet binalarına baskın düzenleyen Sadr destekçileri nedeniyle Meysan ve Zikar'da resmi kurumlar kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30'dan sonra gerilimin tırmandığı başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurmuştu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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