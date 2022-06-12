Irak'ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa - Haberler

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın parlamentodaki partisinin milletvekillerine istifa etmeleri talimatı vermesinin ardından Irak Meclisi, Sadr Grubu'nun istifasını onayladı.

Irak'ta geçtiğimiz yıl sonunda yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde kriz yaşanırken, seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr, parlamentodaki partisinin milletvekillerinden istifa etmelerini istedi. 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 75 milletvekili olan Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine vekiller, istifa dilekçelerini Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye sundu.

İstifa dilekçesini derin bir üzüntüyle onayladığını söyleyen Meclis Başkanı Halbusi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Sayın Mukteda Sadr'ın isteği üzerine, Sadr Grubu milletvekillerinin istifalarını gönlümüz razı olmadan onayladım. Sadr'ı bu adımdan caydırmak için çok çabaladım ancak kendileri vatan ve millet için fedakarlık yapmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / Politika