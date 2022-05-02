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Irak'ta petrol şirketi vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Irak'ta petrol şirketi vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesinde düzenlenen roketli saldırıda, petrol şirketi hedef alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesinde düzenlenen roketli saldırıda, petrol şirketi hedef alındı.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde Erbil kentine bağlı Eskikelek (Habat) ilçesine düzenlenen roketli saldırının Kavargosk bölgesindeki Kar Petrol Şirketi'ni hedef aldığı duyuruldu. Saldırının ardından bölgeye acil yardım ekiplerinin gelmesiyle depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Saldırının ardından yapılan açıklamada, bölgede yapılan aramalarda Başika kasabası yakınlarında fırlatmaya hazır roket rampasının ele geçirildiği, saldırının arkasında duranları yakalamak için de bölgede arama faaliyetlerin başlatıldığı belirtildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Petrol, Erbil, Irak, Politika, Haberler

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