Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı Politika Haberleri - Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 ay aranın ardından yapılacak ilk meclis oturumu nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. - Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 ay aranın ardından yapılacak ilk meclis oturumu nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Irak'ta geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri tarafından basılan Irak Meclisi'nin yaklaşık 2 ay aradan sonra ilk kez toplanması bekleniyor. Mecliste yapılacak oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası oylamaya sunulacak ve milletvekilleri Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçecek. 2019 yılındaki halk protestolarını destekleyen Irak Meclisi'ndeki İmtidad Hareketi'nin bugünkü oturumu boykot etme kararının ardından 11 bağımsız milletvekili de benzer bir karar aldı. Sadr Grubu destekçilerinin protesto gösterisi yapacağı bilgisi üzerine Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında birçok cadde trafiğe kapatılarak, geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu Bağdat Irak Politika Güncel Haberler

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